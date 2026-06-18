Penilaian Fadli Zon soal Tiyo Ardianto Eks Ketua BM UGM

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari aktivis mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto yang kerap mengkritisi Presiden Prabowo Subianto.

Belakangan mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM itu viral karena diduga terafiliasi dengan kepentingan politik pihak tertentu.

“Kalau soal afiliasi saya tidak tahu, ya, tetapi saya ingin persilakan dan menilai. Memang sering kali ada saja kalau kita lihat itu seolah-olah murni di depan, tetapi di belakangnya sebenarnya ada satu kepentingan,” ujar Fadli dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

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Mantan wakil ketua DPR yang kini memimpin Kementerian Kebudayaan RI itu lantas menyodorkan analisisnya tentang berbagai komentar miring yang kerap ditujukan kepada Presiden Prabowo. Fadli menduga hal itu tidak terlepas dari kompetisi di Pilpres 2024.

“Saya kira itu hal yang biasa, mungkin menjadi residu dari sisa-sisa kompetisi politik di masa lalu atau tidak suka, atau ada hal-hal yang lain,” imbuh Fadli.

Lebih lanjut Fadli mengatakan saat ini informasi sudah sangat terbuka.

Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi dan rekam jejak seseorang pun bukan perkara sulit.

“Semua informasi bisa didapatkan dengan mudah, afiliasinya mana atau dia menjalankan satu kepentingan apa,” tutur Fadli.(esy/jpnn.com)



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