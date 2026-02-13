Penilaian Pelatih Persib Soal Debut Layvin Kurzawa dan Sergio Castel

jpnn.com, BANDUNG - Dua dari tiga pemain baru Persib Bandung, menjalani laga debut saat menghadapi tim asal Thailand, Ratchaburi FC di babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

Pada pertandingan tersebut, Persib harus takluk 0 - 3 dari The Dragons. Perjuangan anak asuh Bojan Hodak itu pun akan dilanjutkan di putaran dua yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (16/2/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan komentarnya soal debut dua anak asuhnya, Layvin Kurzawa dan Sergio Castel. Keduanya tampil di babak kedua, Kurzawa menggantikan Alfeandra Dewangga menit 83 dan Castel masuk di menit 58 menggantikan Andrew Jung.

Dia menilai, kedua pemainnya itu belum dalam performa terbaik, sebab baru bergabung dengan Persib di awal Februari 2026 ini, dan proses adaptasi yang masih berlangsung.

"Keduanya adalah pemain baru dan tentu saja membutuhkan waktu untuk menyatu dengan pemain yang lain," kata Bojan Hodak, Jumat (13/2).

Namun begitu, Bojan Hodak melihat Kurzawa dan Castel berpotensi menjadi pemain yang bisa diandalkan, bila proses adaptasi pemain asing itu berjalan lancar.

Daftar pemain pilihan dirinya dipastikan makin bertambah, di tengah padatnya kompetisi domestik dan Asia.

"Kedua pemain tersebut memiliki potensi untuk bermain dan mereka bisa membantu di liga nanti dan bermain sebagai 11 pemain pertama," ujarnya.