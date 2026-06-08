Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Penimbunan MinyaKita di Lampung, Polisi Periksa 12 Saksi

Senin, 08 Juni 2026 – 02:50 WIB
Penimbunan MinyaKita di Lampung, Polisi Periksa 12 Saksi - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto saat menjawab pers di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Polresta Bandar Lampung

jpnn.com - Penyidik Polresta Bandar Lampung memeriksa 12 saksi terkait kasus penimbunan dan penyalahgunaan perdagangan minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita.

"Hingga saat ini penyidik terus melengkapi berkas perkara dan telah memeriksa sedikitnya 12 orang saksi," kata Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Gigih Andri Putranto, di Bandarlampung, Minggu (7/6/2026).

Proses hukum kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan perdagangan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita di Bandar Lampung tetap berlanjut.

Baca Juga:

Dalam perkara tersebut, penyidik kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Proses penyidikan masih berjalan dan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni YAP selaku Direktur CV Anugerah Langkah Sejahtera dan ALS yang berperan sebagai pemodal," kata Kompol Gigih.

Kasus itu bermula dari laporan polisi yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di sebuah gudang milik CV Anugerah Langkah Sejahtera yang berada di Jalan Ragom Gawi, Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung.

Baca Juga:

"Saat dilakukan pengecekan, petugas mendapati aktivitas bongkar muat MinyaKita yang diketahui berasal dari Bengkulu dan akan dikirim ke Kabupaten Lampung Tengah," tuturnya.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perdagangan MinyaKita di perusahaan tersebut telah berlangsung sejak awal 2025.

Penyidik Polresta Bandar Lampung memeriksa 12 saksi terkait kasus penimbunan dan penyalahgunaan perdagangan minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minyakita  Penimbunan  penyimpangan  Minyak Goreng  Polresta bandar lampung  minyak goreng bersubsidi  CV Anugerah Langkah Sejahtera 
BERITA MINYAKITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp