Peningkatan Kualitas SDM Jadi Syarat Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari penguatan kualitas SDM.

Oleh karena itu, Pemprov DKI menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai prioritas melalui perluasan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program beasiswa.

Hal itu dikatakan Chico dalam diskusi Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta Tentang Jakarta Menuju Kota Global bertema “Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta, pada Jumat (10/7).

"Jakarta kini tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia," kata Chico.

Menurut dia, transformasi Jakarta menuju kota global terus menjadi agenda pemerintah daerah melalui penguatan kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing kota di berbagai sektor.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan ketersediaan air bersih bagi warga juga bagian Jakarta menuju kota global.

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Dia mengatakan pihaknya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82 persen.

Capaian itu setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau hampir 9 juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih.