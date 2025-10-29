Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peningkatan TPG Guru Agama Non-ASN Minimalisir Kesenjangan dengan ASN

Rabu, 29 Oktober 2025 – 23:01 WIB
Ki-Ka: Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media Ismail Cawidu, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyhar. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) konsisten meningkatkan kesejahteraan guru ASN maupun bon-ASN, salam satunya melalui program pendidikan profesi guru (PPG). Melalui PPG, guru bisa menikmati tunjangan profesi guru (TPG).

Sayangnya menurut Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media Ismail Cawidu, TPG yang diterima guru honorer dan ASN cukup jomplang. Ambil contoh TPG guru PPPK sebesar Rp 3,2 juta atau setara gaji pokok.

Sebaliknya untuk guru honorer hanya Rp 1,5 juta per bulan. Nah, sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama mengimplementasikannya dengan meningkatkan nilai TPG menjadi Rp 2 juta per bulan.

"Penambahan 500 ribu rupiah ini cukup signifikan pengaruhnya terhadap kesejahteraan guru non-ASN," kata Ismail Cawidu dalam diskusi media Kemenag soal kesejahteraan guru, Rabu (29/10).

Selain pemberian TPG, lanjutnya, Kemenag juga memberikan tambahan insentif Rp 250 ribu per bulan bagi guru agama. Tambahan ini di luar dari insentif dari yayasan atau satuan pendidikan di mana guru itu mengabdi.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyhar menegaskan, peningkatan kesejahteraan guru melalui PPG akan dituntaskan Kemenag tahun ini agar semua guru agama baik, Islam, Kristen, Buda, Hindu, Konghucu, bisa menikmati TPG tahun depan.

Jadi, bagi guru yang ikut PPG 2025, maka pencairan tunjangan dimulai tahun 2026.

'"TPG 2 juta rupiah ini bukan hanya untuk guru pendidikan agama Islam atau madrasah. Guru agama lainnya juga diperlakukan sama," tegasnya.

Peningkatan TPG guru agama non-ASN mnimalisir kesenjangan dengan guru ASN baik PNS maupun PPPK

