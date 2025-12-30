Close Banner Apps JPNN.com
Penipuan Digital Melonjak, BPKN Soroti Lemahnya Regulasi Perlindungan Konsumen

Selasa, 30 Desember 2025 – 12:12 WIB
Waspada penipuan digital. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat peningkatan signifikan pengaduan konsumen berkaitan dengan penipuan digital.

Terkhusus, penipuan pada sektor jasa keuangan, perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), telekomunikasi, dan layanan berbasis platform.

Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Advokasi BPKN, Intan Nur Rahmawanti menekankan pola penipuan digital kini semakin kompleks.

“Tidak lagi sederhana, tetapi melibatkan rekayasa sosial, penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan identitas institusi resmi, hingga manipulasi sistem pembayaran,” kata Intan, Selasa (30/12).

Menurutnya, praktik phishing biasanya dilakukan melalui pesan singkat, aplikasi perpesanan instan, media sosial, hingga email spoofing.

Praktik tersebut kerap menyasar konsumen dengan mengatasnamakan bank, perusahaan logistik, platform e-commerce, bahkan lembaga negara.

Sementara itu, fraud digital berkembang melalui investasi bodong, pinjaman online ilegal, fake marketplace, hingga penyalahgunaan dompet digital.

"Konsumen sering kali menjadi korban tanpa perlindungan yang memadai," ujarnya.

