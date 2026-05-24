Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Penjajahan Digital Mengintai, Wamenkomdigi Minta Publik Waspada Algoritma

Minggu, 24 Mei 2026 – 19:39 WIB
Penjajahan Digital Mengintai, Wamenkomdigi Minta Publik Waspada Algoritma - JPNN.COM
Ilustrasi - Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan masyarakat saat ini hidup dalam ruang digital yang dikendalikan platform dan algoritma media sosial. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Generasi muda Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman gaya baru di era modern.

Bukan lagi soal perebutan wilayah, melainkan bentuk penjajahan digital yang menyasar cara berpikir, perilaku, hingga persepsi publik.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan masyarakat saat ini hidup dalam ruang digital yang dikendalikan platform dan algoritma media sosial.

Baca Juga:

Hal itu membuat manusia semakin sulit membedakan mana fakta, opini, hingga manipulasi informasi.

“Hari ini hidup kita dimediasi platform digital. Bahkan isi kepala kita perlahan dibentuk algoritma. Apa yang kita suka terus diperlihatkan, sementara pandangan lain disingkirkan. Kita hidup dalam filter bubble dan echo chamber,” ujarnya melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius karena dapat memicu polarisasi sosial, memperkuat misinformasi, dan melemahkan kemampuan berpikir kritis masyarakat, terutama generasi muda.

Baca Juga:

Dia mengutip laporan World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global terbesar 2026, bahkan melampaui banyak ancaman geopolitik dunia.

“Sekarang orang lebih dulu percaya sentimen dibanding fakta. Kalau suka langsung dipercaya, kalau tidak suka langsung ditolak. Ini yang berbahaya,” tegasnya.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan masyarakat saat ini hidup dalam ruang digital yang dikendalikan platform dan algoritma media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Algoritma  media sosial  Wamenkomdigi Nezar Patria  Kecerdasan buatan 
BERITA ALGORITMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp