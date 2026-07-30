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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Penjambret Pelajar di Kemuning Palembang Dibekuk Polisi

Kamis, 30 Juli 2026 – 20:30 WIB
Penjambret Pelajar di Kemuning Palembang Dibekuk Polisi - JPNN.COM
Pelaku ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Aksi jambret terhadap seorang pelajar di kawasan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Palembang terungkap. 

Hanya beberapa hari setelah kejadian, polisi berhasil mengungkap identitas terduga pelaku dan mengamankan seorang remaja berinisial MRPP (15). 

Kasus pencurian dengan kekerasan itu terjadi di Jalan Gresik, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Palembang, Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 20.08 WIB. Korban merupakan pelajar berinisial MAA (14) 

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Dalam peristiwa tersebut, korban kehilangan satu unit telepon selular. Tak hanya mengalami kerugian, MAA juga menderita luka pada bagian kepala, kaki, dan tubuh akibat aksi tersebut. 

Laporan korban kemudian ditindaklanjuti Unit Tindak Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polrestabes Palembang. 

Petugas bergerak dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta menggali keterangan dari sejumlah saksi. 

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Hasil penyelidikan akhirnya mengarah kepada MRPP. Remaja tersebut kemudian diamankan polisi dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. 

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana menerangkan, pengungkapan perkara tersebut dilakukan setelah tim menerima laporan dari korban. 

Jajaran Polrestabes Palembang membekuk penjambret pelajar yang terjadi di Kemuning Palembang. Begini penjelasan polisi.

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TAGS   penjambret  Pelajar  Palembang  Polrestabes Palembang  pelaku ditangkap 
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