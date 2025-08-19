Penjelasan Adies Kadir Soal Viralnya Anggota DPR Berjoget di Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir buka suara soal video sejumlah anggota legislatif berjoget di rangkaian Sidang Tahunan MPR pada Jumat lalu (15/8).

Adies memastikan lembaganya akan terus bekerja keras, profesional, dan fokus dalam menjalankan amanah rakyat sesuai mandat undang-undang (UU).

“Kami memahami adanya kritik yang muncul, tetapi dapat dipastikan bahwa hal ini tidak mengurangi keseriusan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran," ujar Adies dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Adies menegaskan DPR RI berpegang teguh untuk bekerja profesional dan menjaga marwah lembaga sembari tetap mengapresiasi budaya serta semangat kebersamaan bangsa.

Legislator Golkar itu juga menyebut aksi joget sejumlah anggota DPR tersebut dilakukan setelah rangkaian acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD usai.

“Substansinya yang penting pada saat rapat paripurna, inti pidato kenegaraan itu semua berjalan dengan hikmat dan baik-baik saja," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan aksi joget anggota DPR tersebut merupakan bentuk ekspresi dalam merayakan HUT ke-80 RI.

"Aksi joget itu, kan, bisa dibilang sebagai antusiasme para anggota DPR RI dalam memeriahkan hari kemerdekaan,” tutur Adies.