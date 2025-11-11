Penjelasan Ariel NOAH Soal Pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ariel NOAH memberi penjelasan soal pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/11).

Dia tiba dengan sejumlah perwakilan asosiasi penyanyi dari Vibrasi Suara Indonesia (VISI) seperti Armand Maulana dan Fadli Padi.

Menurutnya, kedatangannya dan kawan-kawan yakni untuk menyampaikan aspirasi soal royalti. Sebagai Wakil Ketua VISI, Ariel NOAH meminta agar revisi Undang-Undang soal Hak Cipta segera dilakukan untuk menangani polemik royalti.

"Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga," kata Ariel NOAH dilansir Antara, Senin (10/11).

Vokalis NOAH itu menjelaskan, Fraksi PDIP turut membantu menyelesaikan perbedaan pendapat tentang royalti hak cipta, izin penggunaan lagu, dan lainnya beberapa bulan belakangan.

Adapun sejauh ini ada dua hal yang tengah dikerjakan berkaitan dengan penyelesaian masalah royalti. DPR sedang merevisi UU, sedangkan pelaksanaan royalti yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) juga sudah ada perubahan.

"Jadi mudah-mudahan di LMKN cepat perubahannya, tinggal nanti dimuluskan sama undang-undang yang baru ini," jelas Ariel NOAH.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menjelaskan pihaknya siap menampung aspirasi dari VISI.