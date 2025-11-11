Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Penjelasan Ariel NOAH Soal Pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR

Selasa, 11 November 2025 – 11:11 WIB
Penjelasan Ariel NOAH Soal Pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR - JPNN.COM
Ariel NOAH dengan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ariel NOAH memberi penjelasan soal pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/11).

Dia tiba dengan sejumlah perwakilan asosiasi penyanyi dari Vibrasi Suara Indonesia (VISI) seperti Armand Maulana dan Fadli Padi.

Menurutnya, kedatangannya dan kawan-kawan yakni untuk menyampaikan aspirasi soal royalti. Sebagai Wakil Ketua VISI, Ariel NOAH meminta agar revisi Undang-Undang soal Hak Cipta segera dilakukan untuk menangani polemik royalti.

Baca Juga:

"Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga," kata Ariel NOAH dilansir Antara, Senin (10/11).

Vokalis NOAH itu menjelaskan, Fraksi PDIP turut membantu menyelesaikan perbedaan pendapat tentang royalti hak cipta, izin penggunaan lagu, dan lainnya beberapa bulan belakangan.

Adapun sejauh ini ada dua hal yang tengah dikerjakan berkaitan dengan penyelesaian masalah royalti. DPR sedang merevisi UU, sedangkan pelaksanaan royalti yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) juga sudah ada perubahan.

Baca Juga:

"Jadi mudah-mudahan di LMKN cepat perubahannya, tinggal nanti dimuluskan sama undang-undang yang baru ini," jelas Ariel NOAH.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menjelaskan pihaknya siap menampung aspirasi dari VISI.

Musikus Ariel NOAH memberi penjelasan soal pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/11).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ariel Noah  Royalti musik  Royalti  DPR  visi  Vibrasi Suara Indonesia 
BERITA ARIEL NOAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp