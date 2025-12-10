Close Banner Apps JPNN.com
Penjelasan Aura Kasih Soal Permohonan Perwalian Anak

Rabu, 10 Desember 2025 – 07:17 WIB
Penjelasan Aura Kasih Soal Permohonan Perwalian Anak - JPNN.COM
Aura Kasih. Foto: Instagram/aurakasih

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Aura Kasih mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12).

Kedatangannya tersebut ternyata untuk mengurus penetapan perwalian terhadap anaknya, Arabella.

Adapun Aura Kasih datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Yanti Nurdin.

Dia kemudian membeberkan soal kedatangan kliennya ke pengadilan agama.

"Sekarang ini mengurus perwalian anak ke Mbak Aura juga," kata Yanti Nurdin di Pengadulan Agma Jakarta Selatan, Selasa (9/12).

Menurutnya, penetapan perwalian tersebut sangat penting untuk kebutuhan masa depan anak Aura Kasih.

Salah satu tujuannya yakni agar bisa digunakan untuk keperluan administrasi.

"Karena untuk kebutuhan administrasi, kayak di sekolah, visa, dan lain-lain," beber Yanti Nurdin.

Aktris sekaligus penyanyi, Aura Kasih mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (9/12).

