Penjelasan Azizah Salsha soal Penampilannya saat Takziah ke Rumah Pratama Arhan

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya angkat bicara usai penampilannya saat melayat ayah mantan suaminya, Pratama Arhan, ramai dikritik warganet.

Adapun kehadiran Azizah di rumah duka pada Minggu (7/12) menjadi sorotan karena dia datang mengenakan jaket biru dan celana jeans hitam tanpa kerudung.

Kritik itu bermunculan setelah foto-foto dirinya beredar luas di media sosial. Banyak warganet menilai busana yang dikenakan Azizah kurang sesuai dengan suasana duka.

Baca Juga: Azizah Salsha Banjir Kritikan saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan

Menjawab berbagai komentar tersebut, Azizah Salsha memberikan klarifikasi melalui Instagram Story.

Dia menegaskan bahwa kedatangannya bersifat spontan karena baru mendapat kabar duka setelah mendarat di bandara.

“Aku mau meluruskan sedikit. Awalnya aku berniat menjenguk, tetapi pas aku landing, aku baru mendapat kabar duka,” tullis Azizah,

Menurut Azizah, dia sama sekali tidak mempersiapkan pakaian khusus untuk melayat. Karena itu, dia memilih langsung menuju rumah duka tanpa berganti baju.

“Jadi, aku langsung datang pakai baju yang aku pakai dari airport,” lanjut Azizah, menekankan bahwa niatnya datang adalah untuk menunjukkan belasungkawa, bukan untuk tampil sempurna.