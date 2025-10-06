Close Banner Apps JPNN.com
Penjelasan BBKSDA Jabar Soal Macan Tutul yang Ditemukan di Lantai Dua Hotel Anugerah Bandung

Senin, 06 Oktober 2025 – 13:06 WIB
Penjelasan BBKSDA Jabar Soal Macan Tutul yang Ditemukan di Lantai Dua Hotel Anugerah Bandung
Penampakan macan tutul yang dievakuasi BBSKDA Jabar usai ditemukan masuk ke lantai 2 Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

JAKARTA -

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat merehabilitasi satwa liar macan tutul yang masuk ke area Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung.

Macan tutul itu ditemukan di lantai 2 oleh penjaga hotel pada pukul 07.00 WIB.

Humas BKSDA Jabar Eri Mildrayana mengatakan satwa dilindungi itu harus segera dievakuasi dan direhabilitasi untuk menghindari stress pada hewan tersebut.

“Untuk tindakan selanjutnya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu karena bagaimana pun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stress sama seperti kita ya,” kata Eri saat ditemui di Iokasi, Senin (6/10/2025).

Setelah dievakuasi, macan tutul itu dibawa ke Lembang Park & Zoo untuk obersevasi, dan dilakukan rehabilitasi sementara di PPSC Cikanangan, Kabupaten Sukabumi.

“Kami akan lakukan rehabilitasi sementara di Cikananga di PPSC, Sukabumi, sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu mengenai dugaan macan tutul ini adalah satwa yang sama dengan macan kabur dari Lembang Park & Zoo, pihaknya belum bisa memastikan.

BBKSDA Jabar buka suara mengenai keterkaitan macan tutul di hotel dengan yang kabur dari Lembang Park & Zoo.

TAGS   Macan Tutul  BBKSDA Jabar  Hotel Anugerah 
