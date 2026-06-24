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JPNN.com - Ekonomi

Penjelasan Bea Cukai soal ATA Carnet, Dokumen Pabean yang Memiliki Beberapa Fungsi

Rabu, 24 Juni 2026 – 06:24 WIB
Penjelasan Bea Cukai soal ATA Carnet, Dokumen Pabean yang Memiliki Beberapa Fungsi - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas ATA Carnet saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA -  Dalam berbagai kegiatan internasional, seperti pameran, pertunjukan, konferensi, hingga ajang olahraga, sejumlah barang hanya masuk ke suatu negara untuk digunakan sementara sebelum kembali ke negara asalnya.

Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, ada sebuah skema bernama ATA Carnet, yang dikenal sebagai 'paspor barang' internasional.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan ATA Carnet merupakan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan internasional dalam membawa barang ke berbagai negara tanpa harus melalui prosedur impor sementara yang kompleks.

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Penjelasan Bea Cukai soal ATA Carnet, Dokumen Pabean yang Memiliki Beberapa Fungsi

"ATA Carnet dapat dipahami sebagai paspor bagi barang yang digunakan sementara di negara lain," kata Budi.

Budi menyampaikan dengan dokumen ini, proses pemasukan dan pengeluaran barang menjadi lebih sederhana sehingga dapat mendukung kelancaran berbagai kegiatan ekonomi internasional.

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ATA Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang berlaku di negara-negara anggota konvensi terkait.

Dokumen ini memungkinkan barang masuk ke suatu negara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor sepanjang barang tersebut akan diekspor kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Ini penjelasan Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo soal ATA Carnet, dokumen pabean yang dikenal sebagai paspor barang

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TAGS   ATA Carnet  Bea Cukai  dokumen pabean  pelaku usaha  kegiatan internasional  barang  Budi Prasetiyo 
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