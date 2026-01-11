Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Ada Rekrutmen PPPK, Honorer Berpeluang

Minggu, 11 Januari 2026 – 17:48 WIB
Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Ada Rekrutmen PPPK, Honorer Berpeluang - JPNN.COM
Penjelasan Waka BKN Suharmen soal perubahan di akun SSCASN, ada rekrutmen PPPK, honorer pun berpeluang. Foto tangkapan layar

jpnn.com - Penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal perubahan di akun SSCASN. Ada rekrutmen PPPK, honorer pun berpeluang.

Wakil Kepala (Waka) BKN Suharmen mengatakan, memang ada perubahan di portal SSCASN. Itu lantaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membuka rekrutmen ASN PPPK tingkat instansi.

"Sebenarnya itu formasi PPPK 2025, tetapi baru dilaksanakan bulan ini," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN, Minggu (11/1/2026).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, bukan hanya Kementerian HAM yang membuka rekrutmen PPPK tingkat instansi. Kementerian lainnya yang merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya juga membuka lowongan PPPK, karena butuh tenaga aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi formasinya.

"UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang merekrut tenaga non-ASN, makanya kementerian baru merekrut PPPK baru karena tidak perlu skala nasional, tetapi cukup tingkat instansi," terangnya.

Waka Suharmen menegaskan, rekrutmen tersebut terbuka untuk honorer dan pelamar umum. Berbeda dengan pengadaan PPPK 2024 yang banyak afirmasinya, PPPK 2025 tidak ada afirmasi bagi honorer.

Baca Juga:

Itu karena rekrutmen PPPK 2024 tujuannya untuk menuntaskan honorer. Rekrutmen selanjutnya menggunakan seleksi dengan memperhatikan standar kompetensi, passing grade, dan lainnya.

"Honorer bisa ikut seleksi ini, tetapi tidak ada afirmasi. Mereka harus bersaing dengan pelamar umum," ucapnya.

Penjelasan Waka BKN Suharmen soal perubahan di akun SSCASN, ada rekrutmen PPPK, honorer pun berpeluang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SSCASN  honorer  BKN  PPPK  Rekrutmen PPPK 
BERITA SSCASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp