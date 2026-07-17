Penjelasan Brigjen TNI Donny soal Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, 1 Prajurit Tewas

jpnn.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadisenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyebut pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu penyebab meledaknya Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) TNI di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis.

"Kami membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut," kata Donny saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan informasi yang dimiliki Donny, gudang tersebut meledak saat prajurit sedang melakukan perawatan dan pemeliharaan amunisi.

"Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personel melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan materiil amunisi di salah satu gudang penyimpanan," ungkapnya.

Namun, dia tidak bisa menjelaskan secara rinci apa penyebab utama meledaknya gudang amunisi itu.

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Donny juga tidak bisa menjelaskan secara rinci jenis amunisi yang menjadi pemicu utama terjadinya ledakan.

Brigjen Donny mengatakan akibat insiden itu, satu prajurit tewas dan enam orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat.