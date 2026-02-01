Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Penjelasan Brigjen Untung soal Keberadaan Riza Chalid

Senin, 02 Februari 2026 – 02:02 WIB
Penjelasan Brigjen Untung soal Keberadaan Riza Chalid - JPNN.COM
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko. Foto: Humas Mabes Polri

jpnn.com - Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko memastikan keberadaan Muhammad Riza Chalid (MRC) tetap terpantau.

Hal itu disampaikan Untung setelah National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan bahwa Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1).

"Kami pastikan yang bersangkutan berada di salah satu negara anggota Interpol dan keberadaannya telah kami petakan serta pantau," kata Untung di Jakarta, Minggu 91/2/2026).

Baca Juga:

"Tim saat ini juga sudah berada di negara yang bersangkutan (berada)," lanjut jenderal bintang satu Polri itu.

Walakin, dia belum dapat menyampaikan lokasi spesifik Riza Chalid berada demi kepentingan dan kelancaran proses penegakan hukum.

Untung mengatakan pascapenerbitan red notice tersebut, Polri langsung melakukan koordinasi intensif dengan Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, serta mitra penegak hukum di dalam dan luar negeri.

Baca Juga:

“Sejak itu, Set NCB Interpol Indonesia langsung melakukan koordinasi dengan para counterpart, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan Interpol Headquarters di Lyon," ujarnya.

Menurut Untung, red notice tersebut telah disebarkan ke seluruh 196 negara anggota Interpol, sehingga ruang gerak buronan menjadi sangat terbatas.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko memastikan keberadaan Muhammad Riza Chalid (MRC) tetap terpantau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Riza Chalid  red notice  korupsi  Interpol  Brigjen Untung Widyatmoko  Polri 
BERITA RIZA CHALID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp