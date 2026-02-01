Penjelasan Brigjen Untung soal Keberadaan Riza Chalid

jpnn.com - Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko memastikan keberadaan Muhammad Riza Chalid (MRC) tetap terpantau.

Hal itu disampaikan Untung setelah National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan bahwa Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1).

"Kami pastikan yang bersangkutan berada di salah satu negara anggota Interpol dan keberadaannya telah kami petakan serta pantau," kata Untung di Jakarta, Minggu 91/2/2026).

"Tim saat ini juga sudah berada di negara yang bersangkutan (berada)," lanjut jenderal bintang satu Polri itu.

Walakin, dia belum dapat menyampaikan lokasi spesifik Riza Chalid berada demi kepentingan dan kelancaran proses penegakan hukum.

Untung mengatakan pascapenerbitan red notice tersebut, Polri langsung melakukan koordinasi intensif dengan Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, serta mitra penegak hukum di dalam dan luar negeri.

“Sejak itu, Set NCB Interpol Indonesia langsung melakukan koordinasi dengan para counterpart, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan Interpol Headquarters di Lyon," ujarnya.

Menurut Untung, red notice tersebut telah disebarkan ke seluruh 196 negara anggota Interpol, sehingga ruang gerak buronan menjadi sangat terbatas.