Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Penjelasan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Kontroversi Gapura di Gedung Sate

Minggu, 23 November 2025 – 18:22 WIB
Penjelasan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Kontroversi Gapura di Gedung Sate - JPNN.COM
Gapura Candi Bentar dipasang sebagai ornamen di gerbang Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAWA BARAT - Ada yang tak biasa dari bangunan Gedung Sate atau Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Di pintu utamanya, kini berdiri sebuah gapura yang jadi penghias dari gerbang Gedung Sate.

Pantauan JPNN.com di lapangan, gapura tersebut dipasang di gerbang utama Jalan Diponegoro, dan pintu masuk kendaraan motor & mobil di samping Jalan Cimandiri, Kota Bandung.

Baca Juga:

Gapura berukuran sedang itu jadi ornamen dari setiap gerbang masuk pengunjung gedung yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda itu.

Kini, bangunan gapura itu pun viral dan jadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet yang menyayangkan adanya gapura tersebut, karena dinilai mengurangi nilai sejarah dari bangunan heritage tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara ihwal kontroversi pembangunan gapura di gerbang Gedung Sate.

Baca Juga:

Dedi mengeklaim jika pembangunan gapura tersebut sudah ada dalam rencananya.

Keberaniannya membuat gapura sebagai ornamen di gerbang Gedung Sate lantaran menurutnya, itu tidak termasuk dalam bagian dari bangunan cagar budaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab kontroversi dari pembangunan gapura di Gedung Sate, Kota Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  Gedung Sate  gapura  Gubernur Jawa Barat  gubernur jawa barat dedi mulyadi 
BERITA DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp