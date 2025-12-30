Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Inara Rusli Soal Perdamaian dengan Insanul Fahmi

Selasa, 30 Desember 2025 – 11:11 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli akhirnya mencabut laporan terhadap Insanul Fahmi atas kasus kasus penipuan di Polda Metro Jaya.

Dia mengaku memutuskan untuk mengakhiri laporan lantaran sudah berdamai dengan Insanul Fahmi.

"Alhamdulillah karena sudah proses damai juga kan. Iya, jadi kami keluarga sudah dipertemukan juga antarkedua keluarga," ungkap Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

"Jadi, ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan akta damai juga," lanjutnya mantan istri Virgoun itu.

Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny mengatakan bahwa keluarga kliennya dan Insanul Fahmi sudah bertemu hingga akhirnya tercapai perdamaian.

Menurutnya, Insanul Fahmi selaku terlapor juga sudah menunjukkan iktikad baik belakangan ini.

"Kami sudah lakukan perdamaian. Ini perdamaian antar keluarga, seperti itu. Jadi, sudah beberapa kali pertemuan antar keluarga. Kami lihat ada iktikad baik dari pihak terlapor juga," jelasnya.

Oleh sebab itu, Daru Quthny berharap agar pihak Wardatina Mawa juga menyambut baik iktikad baik Inara Rusli mengenai perdamaian.

