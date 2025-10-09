Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Kejari Jakpus Soal Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni

Kamis, 09 Oktober 2025 – 19:49 WIB
Penjelasan Kejari Jakpus Soal Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni - JPNN.COM
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mengungkap perkembangan kasus peredaran narkotika yang melibatkan MAA alias AZ atau Ammar Zoni serta 5 orang tersangka.

Plt Kasi Intel Kejari Jakpus Agung Irwan mengatakan bahwa kasus tersebut sudah masuk tahap dua.

"Kami menerima tersangka dan barang bukti pada Rabu (8/10)," kata Agung Irwan dilansir Antara, Kamis (9/10).

Baca Juga:

Menurutnya, kasus peredaran narkoba yang melibatkan Ammar Zoni dan 5 orang tersangka lainnya sudah masuk tahap dua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka.

Adapun kasus tersebut bakal dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga bisa masuk tahap selanjutnya.

"Tersangka ada enam orang termasuk MAA alias AZ terlibat peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat," bebernya.

Baca Juga:

Agung Irwan menjelaskan, barang bukti kasus Ammar Zoni akan diungkapkan pada pendakwaan.

Sebab, saat ini pihak Kejari Jakpus sedang melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mengungkap perkembangan kasus peredaran narkotika yang melibatkan MAA alias AZ atau Ammar Zoni serta 5 orang tersangka.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba  Ammar Zoni ditangkap 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp