JPNN.com - Nasional - Humaniora

Penjelasan Kemenhaj soal Satu Jemaah Calon Haji Asal Pasuruan Meninggal Dunia di Madinah

Senin, 27 April 2026 – 18:01 WIB
Penjelasan Kemenhaj soal Satu Jemaah Calon Haji Asal Pasuruan Meninggal Dunia di Madinah - JPNN.COM
Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Haji dan Umrah Jawa Timur As'adul Anam. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Seorang jemaah calon haji asal Pasuruan, Jawa Timur bernama Komariyah (85) dilaporkan meningga dunia di Madinah, Arab Saudi, Minggu (26/4).

Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur As'adul Anam menjelaskan Komariyah yang masuk dalam kelompok terbang (kloter) 8 Embarkasi Surabaya itu meninggal dunia karena sakit.

"Jadi, (jemaah) sesak  nafas di sana, sakitnya seperti itu. Kemudian meninggalkan dunia di sana," ujar Plt As'adul Anam, Senin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya (27/4).

Nantinya, Badal haji Almarhum Komariyah akan diatur oleh panitia. Panitia yang akan menunjuk siapa yang bakal melakukan badal haji untuk Almarhum Komariyah.

Selain Badal haji, Komariyah juga akan mendapatkan asuransi. Asuransi diproses setelah Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Certificate of death (COD).

"(Nominal asuransi yang cair) ini mohon maaf kita belum tahu, kalau tahun kemarin, kan, saya nilai dengan BPH (Badan Penyelenggara Haji). Apakah tahun ini (sama dengan) BPH, mohon maaf saya belum bisa memberikan keterangan," jelasnya.

As'adul menyebut masih terdapat empat orang jemaah calon haji (JCH) Embarkasi Surabaya yang menunda keberangkatannya karena sakit. Tiga orang dirawat di RS Haji, sementara satu orang di rumah.

"Yang stroke, yang tidak berangkat (ke Asrama Haji), yang rata-rata di sini (RS Haji) adalah darah tinggi," sebutnya.

Satu jemaah haji asal Pasuruan wafat di Madinah akibat sesak napas. Panitia siapkan badal haji dan asuransi, sementara 4 CJH tunda berangkat karena sakit

