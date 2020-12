Penjelasan Kemenpora Soal Jadwal Piala Dunia U-20 2021

jpnn.com, JAKARTA - Kemenpora memastikan bahwa belum ada pengumuman perubahan agenda Piala Dunia U-20 2021.

Seskemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan sejauh ini FIFA masih on the track menjalankan ajang piala dunia usia muda itu pada 20 Mei-12 Juni 2021.

Karena alasan belum ada perubahan itulah, pemerintah menurut Gatot tetap berusaha menyelesaikan proses renovasi venue Piala Dunia U-20 sesuai dengan tahapan bahwa ajang ini dihelat pada 20 Mei-12 Juni.

"Sepanjang tidak ada perubahan (jadwal Piala Dunia U-20, red) dari FIFA, seperti arahan Pak Menteri Zainudin Amali, show must go on, renovasi terus berjalan," ucap Gatot, Rabu (16/12).

Gatot memaparkan, saat ini pemerintah memang menunggu kabar lebih lanjut dari FIFA.

Terlebih lagi, seperti yang sudah mafhum diketahui, FIFA sampai hari ini belum melakukan pemantaun kesiapan Indonesia terkini.

"Piala Dunia berbeda dengan Asian Games. Kalau OCA (Dewan Olimpiade Asia) itu memberikan kewenangan penuh kepada INASGOC (Komite Asian Games Indonesia). Kami mau promosi seperti apa atau berapa anggarannya itu kan terserah saat Asian Games. Untuk Piala Dunia itu berbeda, seluruh materi komunikasi harus mendapatkan approval dari FIFA," terang Gatot. (dkk/jpnn)