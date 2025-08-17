Penjelasan Kimberly Ryder Soal Pembagian Hasil Jual Mobil dengan Edward Akbar

Minggu, 17 Agustus 2025 – 05:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder mengaku sudah menjual mobil yang menjadi harta gana-gini dengan mantan suaminya, Edward Akbar.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Iya, sudah," kata Kimberly Ryder.

Perempuan berusia 32 tahun itu mengatakan mobil BMW 325 tahun 2011 itu dibeli oleh pengusaha John LBF seharga Rp180 juta.

Kimberly Ryder pun menjelaskan pembagian uang hasil penjualan mobil dengan Edward Akbar.

"Aku 60 (persen), dia 40 (persen)," jelas pemain film Sukma itu.

Baca Juga: Kimberly Ryder Ungkap Alasan Ibundanya Kesal kepada Edward Akbar

Menurut Kimberly Ryder, dirinya awalnya enggan membeberkan porsi pembagian uang dari jual mobil.

Akan tetapi, dia menyebut Edward Akbar sudah terlanjur bersuara di media sosial.