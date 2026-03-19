Penjelasan Kompol Jenny soal Penyerangan Nakes, 12 Orang Ditangkap

jpnn.com - Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menangkap 12 orang terduga pelaku penyerangan terhadap empat tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Setya Agustin Hengkelare, mengatakan penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan antara Polda Papua Barat Daya dan Polres Tambrauw.

"Sebanyak 12 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan telah diamankan dan saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Papua Barat Daya," ujarnya dalam keterangan pers di Mapolda, Aimas, Kabupaten Sorong, Kamis (19/3/2026).

Para terduga pelaku masing-masing berinisial TY (28), LY (57), SY (19), AY (44) yang diketahui sebagai Kepala Kampung Banfot, MY (29) selaku Kepala Kampung / Desa Bamusbama, serta BY, AY, TY, WY (49) seorang PNS, PY (49), dan YJ.

Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi penyerangan tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain tujuh senapan angin, tujuh parang, empat noken, tiga tombak, satu tikar atau alas tidur, 11 anak panah, satu kembang api, satu senter kepala warna oranye, dua benda yang diduga jimat, satu gembok kecil, sembilan bungkus pupuk merek Anggur.

Kemudian, satu topi warna hijau, satu tas warna hitam, lima telepon genggam, satu pasang sepatu kets, satu busur panah, dua sisir kayu, tiga pengisi daya telepon genggam, satu pak peluru senapan angin, tiga korek api, satu kalung berwarna emas, empat kunci rumah, serta satu ruas bambu.

Menurut Kompol Jenny, penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian.