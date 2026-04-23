JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Kuasa Hukum soal Isu Betrand Peto Curi Parfum dan Uang Sarwendah

Kamis, 23 April 2026 – 04:13 WIB
Betrand Peto. Foto: ANTARA/Ho

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memberikan penjelasan terkait isu yang menyeret nama Betrand Peto atau Onyo, yang dituduh mencuri parfum dan uang milik Sarwendah.

Minola menegaskan bahwa tuduhan pencurian parfum tidak benar dan tidak pernah terjadi seperti yang beredar di media sosial.

“Tidak ada peristiwa mencuri parfum. Itu tidak benar,” ujar Minola, ditemui awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, Betrand memang membeli parfum dengan merek yang sama seperti yang digunakan Sarwendah karena menyukai aromanya.

Parfum tersebut, lanjut Minola, dibeli untuk diberikan kepada seseorang yang sedang dekat dengan Betrand, bukan diambil dari rumah.

“Parfum itu dibeli sendiri, ada bukti pembeliannya dan masih disimpan,” katanya.

Selain isu parfum, Minola juga membantah tudingan terkait pengambilan uang sebesar Rp20 ribu yang disebut sebagai tindakan pencurian.

Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan secara terbuka dan bahkan diketahui melalui rekaman kamera pengawas.

Betrand Peto  parfum  Sarwendah 
