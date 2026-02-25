Penjelasan Kuasa Hukum Soal Kelanjutan Upaya Kasasi Nikita Mirzani

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara menjelaskan perkembangan terbaru terkait upaya kasasi yang diajukan oleh kliennya.

Dia mengatakan bahwa upaya kasasi tersebut telah sampai pada pemeriksaan berkas.

"Kasasi yang terakhir kemarin di bulan Januari, kita inzage (pemeriksaan berkas), itu pemeriksaan berkas segala macam. Kemungkinan sih sudah dikirim ke Mahkamah Agung ya berkasnya. Kami juga enggak tahu," ungkap Usman Lawara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Ditanyai bagaimana kelanjutan prosesnya, Usman Lawara mengaku belum bisa memastikan.

Dia menyatakan, dirinya juga masih belum tahu kapan kasasi itu bakal diputus.

"Pokoknya intinya kami berharap yang terbaik. Apa pun putusan nanti, kapan pun diputus, itu semua harapan yang terbaik yang kami sampaikan kepada Nikita," tuturnya.

Oleh sebab itu, Usman Lawara pun berharap agar majelis hakim agung dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pihaknya juga masih mempertimbangkan langkah selanjutnya yang akan diambil apabila kasasi kliennya itu ditolak.