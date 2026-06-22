Penjelasan Lengkap Bahlil Soal Pemadaman Listrik di Pulau Jawa, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan karena kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Bahlil mengaku melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN, melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Karena itu, pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Jawa karena adanya aspek teknis operasional serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," kata Bahlil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/6).

Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun.

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180-190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin.

Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.