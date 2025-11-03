Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Penjelasan Lengkap Danantara soal WNA Jadi Pejabat di BUMN

Senin, 03 November 2025 – 05:46 WIB
Penjelasan Lengkap Danantara soal WNA Jadi Pejabat di BUMN - JPNN.COM
Ilustrasi WNA pemegang visa kunjungan kini bisa melakukan perpanjangan izin tinggal secara online. Foto dok Pelindo III

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah merekrut warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk menempati posisi direksi di perusahaan BUMN.

Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan, alasan perekrutan WNA agar terhindar dari kepentingan-kepentingan politik.

“Mereka adalah profesional, tidak mengurus negara. Tidak mengambil kebijakan politis untuk negara ini,” ujar Rohan dikutip Senin (3/11).

Baca Juga:

Selain itu, pengalaman mereka dari negara masing-masing bisa menjadi referensi peta jalan bagi Indonesia.

“Mereka justru membawa contoh, sebuah peta jalan yang pernah dijalani untuk ditiru dan digugu,” tambahnya.

Rohan pun menjelaskan pemberian akses jabatan tinggi kepada WNA diperbolehkan secara hukum.

Baca Juga:

“Asing itu ada klausa yang secara legal diperbolehkan. Bisa mengangkat. Itu nanti juga termasuk ada di pertambangan, apakah kami punya ahli nikel gitu misalkan. Daripada mereka masuk perusahaannya, kami saja yang rekrut orangnya,” tutur Rohan.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan bertindak selektif dalam mengangkat WNA sebagai direksi di perusahaan-perusahaan BUMN.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah merekrut warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk menempati posisi direksi di perusahaan BUMN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danantara  WNA  TKA  Garuda Indonesia  BUMN 
BERITA DANANTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp