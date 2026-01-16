Penjelasan Lengkap Istana, soal Prabowo Kritisi Desain IKN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberi koreksi desain pada Ibu Kota Nusantara dengan menambahkan embung, hingga antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, adanya utak-atik desain IKN ini karena mempertimbangkan fungsi untuk menyeimbangkan iklim Kalimantan Timur yang panas.

"Misalnya sebuah kawasannya ini perlu diperhatikan desainnya dan fungsinya, misalnya penambahan embung-embung. Karena di sana kan, apa namanya masalah iklim itu kan satu panas, kedua, ada potensi karena di wilayah yang namanya pulau yang banyak hutan ada juga potensi kebakaran hutan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dikutip Jumat (16/1).

Pras, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kepala OIKN Basuki Hadimuljono untuk memerhatikan desain untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.

Basuki, kata Pras, telah melaporkan sejumlah metode untuk memasang sensor panas di kawasan IKN untuk mendeteksi potensi karhutla.

"Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang namanya metode dipasang sensor-sensor gitu, ini minta untuk diuji coba terus," kata Pras.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi menjelaskan OIKN beserta Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk melakukan sejumlah perbaikan, dan mempercepat pembangunan sehingga IKN sebagai Ibu Kota Politik dapat terwujud sesuai target yaitu pada tahun 2028.

"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai tahun 2028," kata Prasetyo Hadi.(antara/jpnn)



