JPNN.com - Teknologi - Internet

Penjelasan Lengkap Pemerintah soal Blokir Aplikasi Grok

Minggu, 11 Januari 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi media sosial X yang kini sudah dilengkapi chatbot AI Grok. Foto: Antara/Sizuka

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemutusan akses atau memblokir sementara terhadap aplikasi Grok.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan, langkah itu diambil untuk melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko penyebaran konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

Karena itu, kebijakan pemerintah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ruang digital yang aman, beretika, dan menghormati hak asasi manusia.

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital,” kata Meutya dikutip Minggu (11/1).

Menurut dia, penggunaan teknologi AI untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi palsu tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek merupakan bentuk kekerasan berbasis digital yang dampaknya dapat merugikan korban secara psikologis, sosial, maupun hukum.

Meutya menjelaskan pemutusan akses terhadap Grok bersifat sementara dan dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus korektif.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan bahwa setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia memiliki mekanisme pengamanan yang memadai agar tidak dimanfaatkan untuk memproduksi atau menyebarluaskan konten terlarang.

Selain melakukan pemutusan akses, Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Platform X sebagai pihak terkait untuk segera hadir memberikan klarifikasi.

TAGS   Grok  Grok AI  aplikasi grok  Meutya Hafid  Menkomdigi  aplikasi X  Twitter  medsos  AI 
