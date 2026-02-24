Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Penjelasan Lengkap Purbaya soal Impor Mobil Pikap dari India

Selasa, 24 Februari 2026 – 14:00 WIB
Penjelasan Lengkap Purbaya soal Impor Mobil Pikap dari India - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait polemik rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk menunjang Koperasi Merah Putih.

Purbaya memastikan, rencana impor 105.000 oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tidak akan membebani kondisi fiskal negara.

Sebab, Kopdes Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Baca Juga:

Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.

"Jadi, untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal," ujar Purbaya dikutip Selasa (24/2).

Purbaya menjelaskan pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara. 

Baca Juga:

“Dengan demikian, yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggaran, bukan penambahan beban baru,” kata dia.

Sebelumnya, Agrinas berencana mengimpor sekira 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai total mencapai Rp 24,66 triliun. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait polemik rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk menunjang Koperasi Merah Putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kopdes Merah Putih  purbaya  impor  Agrinas 
BERITA KOPDES MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp