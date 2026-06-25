Penjelasan Marinir soal Penanganan Medis Peserta Latsarmil KDMP dan KNMP

jpnn.com - Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) memberikan penjelasan tentang prosedur penanganan medis apabila terdapat peserta latihan dasar kemiliteran (latsarmil) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang mengalami gangguan kesehatan selama pendidikan.

Komandan Batalyon Latihan SPPI KDMP dan KNMP di Brigif 1 Marinir Cilandak Letkol Marinir Agus Mutaqin menyebut peserta yang mengalami keluhan kesehatan terlebih dahulu melaporkan kondisinya kepada komandan peleton.

"Mereka melaporkan ke tingkat bawah, dalam hal ini Danton (Komandan Peleton). Kemudian Danton melapor ke Danki (Komandan Kompi), dan Danki melapor ke Danyonlat (Komandan Batalyon Latihan)," kata Agus saat ditemui di Markas Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

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Sambil proses pelaporan berlangsung, katanya, peserta yang sakit akan segera mendapatkan penanganan medis dari fasilitas kesehatan yang tersedia di lingkungan markas.

Namun, apabila dari Peleton Kesehatan (Tonkes) atau dokter kami tidak mampu menangani, sudah disiapkan rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Marinir Cilandak yang akan segera melakukan penanganan, rawat inap, dan sebagainya.

Selain menyiapkan mekanisme penanganan medis, Korps Marinir juga menerapkan langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan selama pelatihan.

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Peserta yang memiliki riwayat penyakit kronis atau kondisi kesehatan tertentu tidak diikutsertakan dalam kegiatan fisik yang berat.

"Yang memiliki riwayat kronis atau sakit berat kita pisahkan sampai dengan tingkat peleton dan kompi. Supaya kegiatan-kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan fisik tidak kita ikutkan," tutur Agus.