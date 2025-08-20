Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Penjelasan Medis Penyebab Bocah 3 Tahun Raya Bisa 'Digerogoti' Ribuan Cacing Gelang

Rabu, 20 Agustus 2025 – 17:05 WIB
Penjelasan Medis Penyebab Bocah 3 Tahun Raya Bisa 'Digerogoti' Ribuan Cacing Gelang - JPNN.COM
Ilustrasi Penjelasan medis adanya ribuan cacing itu bisa masuk ke tubuh manusia. : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nasib pilu dialami bocah perempuan berusia 3 tahun bernama Raya yang tinggal di Kampung Padangeyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. 

Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025, setelah anggota tubuhnya digerogoti ribuan cacing gelang

Dalam rekaman video yang diunggah akun Rumah Teduh, tampak cacing yang masih hidup keluar dari hidung Raya. 

Baca Juga:

Humas RSUD Syamsudin, dr Irfan mengatakan, Raya tiba di IGD rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Rabu (13/7/2025). 

Dia diantar tetangga dan juga perwakilan Rumah Teduh. Raya diketahui sudah tidak sadarkan diri sejak 12 Juli, dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi serius. 

"Raya diantar ke IGD kami di RSUD sekitar tanggal 13 Juli jam 20.00 WIB, kondisinya sudah tidak sadar dan ketika dikonfirmasi kapan tidak sadarnya, sudah satu hari yang lalu, berarti tanggal 12 Juli, datang ke kami kondisinya sudah berat," kata Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2025). 

Baca Juga:

Irfan menjelaskan, selama menjalani perawatan di rumah sakit di mana Raya dirawat di ruang intensif anak, tim dokter mengobservasi kondisi bocah tersebut. 

Dalam observasi, ditemukan adanya cacing dengan jumlah yang sangat banyak bersarang di dalam tubuh anak berusia 3 tahun itu. Bahkan, cacing-cacing itu keluar dari saluran pernapasan atau hidung Raya. 

Bocah 3 tahun asal Sukabumi meninggal dunia usai ribuan cacing menggerogoti tubuhnya. Dokter berita penjelasan begini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cacing  cacing gelang  raya  Gaya Hidup 
BERITA CACING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp