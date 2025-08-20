Penjelasan Medis Penyebab Bocah 3 Tahun Raya Bisa 'Digerogoti' Ribuan Cacing Gelang

jpnn.com, JAKARTA - Nasib pilu dialami bocah perempuan berusia 3 tahun bernama Raya yang tinggal di Kampung Padangeyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025, setelah anggota tubuhnya digerogoti ribuan cacing gelang.

Dalam rekaman video yang diunggah akun Rumah Teduh, tampak cacing yang masih hidup keluar dari hidung Raya.

Humas RSUD Syamsudin, dr Irfan mengatakan, Raya tiba di IGD rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Rabu (13/7/2025).

Dia diantar tetangga dan juga perwakilan Rumah Teduh. Raya diketahui sudah tidak sadarkan diri sejak 12 Juli, dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi serius.

"Raya diantar ke IGD kami di RSUD sekitar tanggal 13 Juli jam 20.00 WIB, kondisinya sudah tidak sadar dan ketika dikonfirmasi kapan tidak sadarnya, sudah satu hari yang lalu, berarti tanggal 12 Juli, datang ke kami kondisinya sudah berat," kata Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2025).

Irfan menjelaskan, selama menjalani perawatan di rumah sakit di mana Raya dirawat di ruang intensif anak, tim dokter mengobservasi kondisi bocah tersebut.

Dalam observasi, ditemukan adanya cacing dengan jumlah yang sangat banyak bersarang di dalam tubuh anak berusia 3 tahun itu. Bahkan, cacing-cacing itu keluar dari saluran pernapasan atau hidung Raya.