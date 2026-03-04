Penjelasan Menlu Era Megawati dan SBY soal Pertemuan dengan Prabowo, Nasib BoP

jpnn.com - Menteri Luar Negeri Periode 2001–2009 Noer Hassan Wirajuda mengungkap salah satu pembicaraan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Menurut Hassan, Presiden Prabowo dalam forum itu membahas posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) setelah serangan sepihak Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu, Presiden Prabowo berdiskusi dengan tokoh-tokoh mengenai masa depan BoP.

"(BoP) kami bahas, tetapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir, apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu," kata Hassan Wirajuda, saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, selepas pertemuan.

Hassan Wirajuda bersama sejumlah mantan menteri luar negeri turut terlibat dalam diskusi kebangsaan yang digelar oleh Presiden Prabowo pada Selasa malam.

Dalam acara itu, hadir pula Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin.

Kemudian, ada pula ketua umum partai-partai politik yang punya perwakilan di DPR RI, perwakilan dari dunia usaha, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Hassan menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memberikan gambaran mengenai eskalasi di negara-negara Teluk di Timur Tengah berikut dampaknya terhadap Indonesia.