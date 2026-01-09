Penjelasan Panglima TNI soal Kenaikan Pangkat Lifter Rizki Juniansyah dari Letda jadi Kapten

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan kenaikan pangkat dua tingkat dari letnan dua (letda) menjadi kapten untuk lifter Indonesia Rizki Juniansyah.

Rizki merupakan lifter yang memecahkan dua rekor dunia saat ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Jenderal Agus menyampaikan kenaikan pangkat dua tingkat itu merupakan kebijakan reward dan punishment yang diberikan oleh Mabes TNI dan dirinya selaku pimpinan TNI kepada prajurit-prajurit berprestasi, termasuk Rizki Juniansyah, atlet angkat besi sekaligus prajurit yang menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.

Agus menyebut ada 19 orang prajurit mendapatkan medali emas, kemudian perak 16 orang, dan perunggu 17 orang.

"Pemberian penghargaan yang diberikan kepada mereka, yaitu kenaikan pangkat luar biasa dua orang, termasuk Rizki," ungkap Jenderal Agus di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Kemudian, ada yang mendapat reward berupa pendidikan sekolah perwira 34 orang, dan pendidikan sekolah bintara tiga orang, karena ketiganya dari tamtama.

Dia menjelaskan pemberian kenaikan pangkat dua tingkat itu bukan hal yang baru, tetapi memang jarang dilakukan.

Di bawah kepemimpinannya, Agus baru pertama kali memberikan kenaikan pangkat dua tingkat, yaitu kepada Rizki Juniansyah.