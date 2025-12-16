Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Pengadilan Agama Bandung Soal Jadwal Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia

Selasa, 16 Desember 2025 – 05:55 WIB
Penjelasan Pengadilan Agama Bandung Soal Jadwal Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia - JPNN.COM
Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratya. Foto: Instagram

jpnn.com, BANDUNG - Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.

Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan telah digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Baca Juga:

Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi menjelaskan, Atalia Praratya mendaftarkan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya belum lama ini.

"Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk," kata Dede Supriadi, Senin (15/12).

Akan tetapi, Pengadilan Agama Bandung belum mengungkap detail gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Dede Supriadi hanya menyatakan bahwa proses sidang cerai perdana bakal bergulir mulai pekan ini.

"Nomor perkaranya saya lupa. Namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” lanjutnya.

Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  Ridwan Kamil Digugat Cerai  kasus Ridwan Kamil 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp