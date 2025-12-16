Penjelasan Pengadilan Agama Bandung Soal Jadwal Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia

Selasa, 16 Desember 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.

Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan telah digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi menjelaskan, Atalia Praratya mendaftarkan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya belum lama ini.

"Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk," kata Dede Supriadi, Senin (15/12).

Akan tetapi, Pengadilan Agama Bandung belum mengungkap detail gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil.

Dede Supriadi hanya menyatakan bahwa proses sidang cerai perdana bakal bergulir mulai pekan ini.

"Nomor perkaranya saya lupa. Namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” lanjutnya.