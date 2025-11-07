Penjelasan Pertamina Patra Niaga soal Insiden Mobil Tangki BBM di Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui mitra kerja PT GUN menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil tangki BBM dengan kendaraan roda 2 di Jalan Hos Cokroaminoto, Larangan, Tangerang, proyek jembatan Puri Beta pada Rabu (5/11/2025).

"Mobil tangki dalam kondisi tanpa muatan melaju dalam kecepatan rendah saat insiden terjadi, perjalanan menuju Integrated Terminal (IT) Plumpang, Jakarta," terang Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria dalam keterangannya, Kamis (6/11).

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dan CCTV sekitar lokasi insiden, kecelakaan terjadi saat seorang pengendara sepeda motor berwarna hitam mencoba mendahului mobil tangki dari sisi kiri pada kondisi jalan yang padat dan licin. Pengendara terjatuh ke area blind spot dan terkena ban depan kiri mobil tangki.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga JBB Respons Cepat Insiden Laka Lantas di Cianjur

Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah melakukan koordinasi cepat dengan pihak Kepolisian dan melakukan penanganan di lokasi kejadian.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini dan akan kooperatif apabila AMT yang bertugas saat insiden dimintai keterangan oleh pihak berwenang," terangnya.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk selalu menjaga keselamatan dan keamanan dalam setiap proses distribusi energi, serta akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku, sambung Susanto August Satria. (esy/jpnn)