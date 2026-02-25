Penjelasan Pihak KUA Soal Kabar Virgoun Segera Nikah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun dikabarkan akan menikah dengan selebritas bernama Lindi Fitriyana pada pekan ini.

Kabar bahagia tersebut bahkan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, H. Dani Nur Ali.

Dia membenarkan bahwa Virgoun telah melakukan pendaftaran pernikahan pada 12 Februari 2026 secara daring.

"Perihal yang ditanyakan kepada kami mengenai pencatatan pernikahan Saudara Virgoun Teguh Putra dan Saudari Lindi, alhamdulillah sesuai dengan daftar online yang kami terima dari kedua calon pengantin tanggal 12 Februari 2026," ungkap Dani Nur Ali dalam tayangan Reyben Entertainment di YouTube, Selasa (24/2).

Menurutnya, Virgoun dan Lindi Fitriyana telah melengkapi segala dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun dokumen tersebut sudah diterima oleh pihak KUA Kelapa Dua.

"Seluruh persyaratan sudah kami terima dan saya selaku Kepala KUA Kecamatan Kelapa Dua sudah memverifikasi, sudah memvalidasi data-data kedua calon pengantin dan wali nikah alhamdulillah sudah sesuai dengan syariat Islam, insyaallah, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan," jelasnya.

Pihak KUA juga memastikan bahwa Virgoun turut menyertakan dokumen keterangan pernah menikah atau akta cerai.