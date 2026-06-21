Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Penjelasan PLN soal Pemadaman Listrik di Pulau Jawa, Ada Kalimat Minta Maaf

Minggu, 21 Juni 2026 – 10:30 WIB
Penjelasan PLN soal Pemadaman Listrik di Pulau Jawa, Ada Kalimat Minta Maaf - JPNN.COM
Ilustrasi pemadaman listrik: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi di Pulau Jawa.

Adapun di Pulau Jawa mengalami kendala pemadaman listrik. Di media sosial pun dibanjiri keluhan dari masyarakat yang terdampak.

“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak," ujar Darmawan di Jakarta, Sabtu (20/6).

Baca Juga:

Darmawan mengaku terus melakukan upaya teknis guna mempercepat pemulihan dua unit pembangkit besar yang saat ini mengalami kendala operasional.

“Kami mengerahkan seluruh sumber daya terbaik PLN bersama mitra IPP agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan lancar,” kata Darmawan.

Di sisi lain, PLN juga melakukan percepatan proses komersial dan logistik untuk memperkuat pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) yang digunakan oleh sejumlah pembangkit strategis.

Baca Juga:

Menurut dia, saat ini PLN tengah mempercepat penyelesaian proses kontrak dan pengaturan logistik sehingga perusahaan-perusahaan pemasok segera mengirimkan  batu bara.

“Bersama-sama kami mempercepat penyelesaian agar pasokan dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh pembangkit,” lanjut Darmawan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi di Pulau Jawa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemadaman listrik  PLN  listrik  Pulau Jawa 
BERITA PEMADAMAN LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp