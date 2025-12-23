Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Polisi Soal Kabar Erika Carlina Cabut Laporan Terhadap DJ Panda

Selasa, 23 Desember 2025 – 05:55 WIB
Penjelasan Polisi Soal Kabar Erika Carlina Cabut Laporan Terhadap DJ Panda - JPNN.COM
Erika Carlina. Foto: Instagram/eri.carl

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian memberi penjelasan soal kabar Erika Carlina mencabut laporannya terhadap DJ Panda.

Polda Metro Jaya membenarkan bahwa Erika Carlina sudah mencabut laporannya terkait kasus dugaan pengancaman.

Adapun pihak Erika Carlina melakukan pencabutan laporan pada Jumat (19/12) lalu.

Baca Juga:

Kini, Polda Metro Jaya tengah mengurus proses perdamaian di antara kedua pihak.

"Betul, sedang kami proses untuk 'restorative justice'," kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Senin (22/12).

Sebelumnya, Erika Carlina dan DJ Panda telah melakukan pertemuan beberapa kali di Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

Kedua pihak berjumpa demi membahas keadilan restoratif (restorative justice) terkait kasus dugaan pengancaman.

Adapun Erika Carlina pertama kali menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis (24/7) untuk melaporkan DJ Panda karena merasa diancam.

Pihak kepolisian memberi penjelasan soal kabar Erika Carlina mencabut laporannya terhadap DJ Panda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  DJ Panda  DJ Panda dan Erika Carlina  Kasus Erika Carlina 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp