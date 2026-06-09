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Penjelasan Polisi Soal Pemeriksaan Keanu Agl dalam Kasus Hanania Group

Selasa, 09 Juni 2026 – 13:13 WIB
Penjelasan Polisi Soal Pemeriksaan Keanu Agl dalam Kasus Hanania Group - JPNN.COM
Selebgram Keanu Agl. Foto: Instagram/keanuagl

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Keanu Angelo alias Keanu Agl menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (8/6).

Dia dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan travel umrah PT Khazanah Tamma International atau Hanania Group.

Polda Metro Jaya mengungkap bahwa Keanu Agl dicecar 28 pertanyaan saat diperiksa selama 6 jam.

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"Benar, penyidik telah memeriksa Keanu Angelo alias Muhamad Miftahuda sebagai saksi terkait perkara umrah Hanania Group. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB dengan pendampingan kuasa hukum," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Menurutnya, materi pertanyaan tim penyidik berfokus pada pendalaman keterlibatan Keanu Agl dalam mempromosikan agen perjalanan umrah tersebut.

Adapun pemilik nama asli Muhammad Miftahuda itu sempat membuat konten promosi tentang Hanania Group.

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?"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 28 pertanyaan yang pada pokoknya mendalami kerja sama endorse, kontrak, fasilitas, pembayaran, serta legalitas travel tersebut," jelasnya.

Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, selain Keanu Agl, terdapat sejumlah influencer lainnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

Selebgram Keanu Angelo alias Keanu Agl menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (8/6).

Sumber Antara

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TAGS   Keanu Agl  Keanu Angelo  Hanania Group  Kasus Hanania Group 
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