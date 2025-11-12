Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Penjelasan Polisi soal Penemuan Mayat di Bantul

Rabu, 12 November 2025 – 02:02 WIB
Penjelasan Polisi soal Penemuan Mayat di Bantul - JPNN.COM
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Pihak Polres Bantul melakukan identifikasi terhadap mayat jenis kelamin laki laki yang ditemukan di wilayah Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Senin (10/11) sore.

Hasil pemeriksaan Tim Medis RS Bhayangkara Polda DIY dan identifikasi Polres Bantul, kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal membusuk.

"Posisi tengkurap di atas kasur terdapat belatung di bagian wajah," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto di Bantul, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga:

Menurut dia, korban yang kemudian diketahui bernama FX Sulistyanto, buruh harian lepas berusia sekitar 56 tahun.

Korban diperkirakan sudah meninggal lebih kurang 32 jam sebelum ditemukan pada pukul 16.00 WIB.

"Tidak ada tanda tanda kekerasan pada tubuh korban tersebut," katanya.

Baca Juga:

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diikuti kurang lebih 30 orang dan berakhir pukul 18.30 WIB.

Dari keterangan pihak keluarga, disebutkan korban memiliki riwayat penyakit kelenjar getah bening.

Begini penjelasan polisi Polres Bantul soal penemuan mayat pria di dalam kamar dalam kondisi mengenaskan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mayat  penemuan mayat  Bantul  Polres Bantul 
BERITA MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp