JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Polisi Soal Penghentian Pemeriksaan Richard Lee

Kamis, 08 Januari 2026 – 15:15 WIB
Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan terhadap dr. Richard Lee.

Adapun penghentian pemeriksaan lantaran tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan itu dalam kondisi tidak sehat.

"Pada pukul 22.00 WIB, saudara RL merasa kurang enak badan dan dari pihak penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak dilansir Antara, Kamis (8/1) dini hari.

Menurutnya, pihak penyidik telah mengajukan sebanyak 73 pertanyaan dari total keseluruhan 85 pertanyaan untuk dr. Richard Lee.

Pihak kepolisian segera menjadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85.

"Akan dijadwalkan minggu depan atau nanti akan dijadwalkan dikemudian hari," jelasnya.

Kombes Pol Reonald juga menjelaskan bahwa belum dilakukan penahanan terhadap Richard Lee karena hingga pada saat ini masih kooperatif.

Pemeriksaan tersangka telah dilakukan pada Rabu (7/1) sejak pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB, selanjutnya pukul 22.00 WIB.

Sumber Antara

