Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Polisi Soal Penjemputan Paksa Terhadap Lisa Mariana

Jumat, 05 Desember 2025 – 11:11 WIB
Penjelasan Polisi Soal Penjemputan Paksa Terhadap Lisa Mariana - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Barat memberi penjelasan terkait penjemputan paksa terhadap Lisa Mariana.

Selebgram itu dijemput untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang melibatkannya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan, penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa Mariana beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

Baca Juga:

“Panggilan yang kedua ini disertai dengan upaya paksa. Iya, pemeriksaan saja. Sudah kami tangkap Lisa ini, sudah kami bawa ke sini, lagi diperiksa,” kata Kombes Pol Hendra dilansir Antara, Kamis (4/12).

Kombes Pol Hendra menyatakan Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kasus video asusila.

Adapun penyidik sudah menemukan unsur pidana dalam penyelidikan kasus yang menghebohkan media sosial itu.

Baca Juga:

“Unsur penyidikannya sudah terpenuhi. Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” bebernya.

Menurutnya, dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik siber, disimpulkan bahwa Lisa Mariana dan pasangannya secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila.

Kepolisian Daerah Jawa Barat memberi penjelasan terkait penjemputan paksa terhadap Lisa Mariana.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  lisa mariana dijemput paksa  kasus Lisa Mariana  Video Lisa Mariana 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp