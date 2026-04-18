JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Polisi Soal Perdamaian Azizah Salsha dengan Resbob dan Bigmo

Sabtu, 18 April 2026 – 07:07 WIB
Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalsha_

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan bahwa Azizah Salsha sepakat berdamai dengan YouTuber Resbob dan Bigmo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Keputusan berdamai itu dilaksanakan setelah mediasi seusai polisi menetapkan Resbob dan Bigmo sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di ruang digital terhadap Azizah Salsha.

"Sudah ada mediasi damai," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Jumat (17/4).

Menurutnya, mediasi Azizah Salsha dan Resbob dan Bigmo dilakukan pada Senin (13/4).

"Mediasi di Bareskrim Polri hari Senin kemarin, Azizah dan Bigmo," tambahnya.

Atas perdamaian tersebut, Azizah Salsha tidak lagi melanjutkan proses hukum terhadap Resbob dan Bigmo.

Sebelumnya, selebgram Azizah Salsha melaporkan pemilik akun TikTok @ibaratbradpitt dan akun YouTube @niceguymo, yaitu Resbob (Adimas Firdaus) dan Bigmo (Muhammad Jannah), atas dugaan penyebaran fitnah.

Kakak-beradik itu dilaporkan dengan Pasal 45 ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Sumber Antara

