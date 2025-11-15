Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Gosip

Penjelasan Polisi Soal Pertemuan Erika Carlina dengan DJ Panda

Sabtu, 15 November 2025 – 05:55 WIB
Penjelasan Polisi Soal Pertemuan Erika Carlina dengan DJ Panda
DJ Panda mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (14/11) sore. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Erika Carlina dikabarkan bertemu dengan DJ Panda di Polda Metro Jaya pada Jumat (14/11) siang.

Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah.

"Kalau datang itu rencana mereka, tetapi kalau mediasi, mereka belum infokan ke kami," kata Iskandarsyah dilansir Antara.

Menurutnya, pihak Polda Metro Jaya tidak mengetahui alasan pertemuan Erika Carlina dan DJ Panda.

"Sampai sekarang, belum mengetahui, kami hanya memfasilitasi," tambah Iskandarsyah.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan pihak terlapor Giovanni Surya Saputra atau biasa disapa DJ Panda dan pihak pelapor Erika Carlina berencana melakukan pertemuan.

Rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah saat memaparkan hasil pertemuan sebelumnya pada 31 Oktober 2025 di Polda Metro Jaya.

"Pihak pelapor dan terlapor melaporkan kepada kami hasil pembicaraan tersebut, keduanya sepakat akan melakukan pertemuan kembali beberapa waktu ke depan," tutur Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Sabtu (1/11).

Selebgram Erika Carlina dikabarkan bertemu dengan DJ Panda di Polda Metro Jaya pada Jumat (14/11) siang.

Sumber Antara

