Penjelasan Praz Teguh Seusai Diperiksa Polisi Terkait Kasus Hanania Group

jpnn.com, JAKARTA - Praz Teguh ikut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group.

Komedian sekaligus musisi itu diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (11/6).

?Setelah 3 jam pemeriksaan, Praz Teguh menjelaskan bahwa kehadirannya murni sebagai saksi untuk menyerahkan sejumlah data terkait keberangkatan rombongannya pada Februari 2026 lalu.

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?"Pertama-tama saya mau turut berduka ya buat korban yang terdampak kasus ini. Semoga segera dapat haknya kembali dan bisa segera berangkat ke rumah Allah. Saya di sini sebagai saksi, memberikan data-data keberangkatan saya," ungkap Praz Teguh dilansir Antara.

YouTuber asal Padang itu kemudian meluruskan rumor keterlibatan dirinya sebagai figur publik yang menerima endorse dari pihak Hanania.

Menurut Praz Teguh, keberangkatan dirinya dan rombongan yang berjumlah 24 orang ke Tanah Suci merupakan dana pribadi.

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Adapun total biaya yang dikeluarkannya untuk berangkat umrah bareng tim mencapai Rp948 juta.

?Lantaran membawa rombongan dalam jumlah besar, dia mendapatkan potongan harga setara paket keberangkatan 4 orang, dengan nilai sekitar Rp40 juta per orang atau total berkisar Rp150 juta.