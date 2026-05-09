Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Penjelasan Ressa Rossano Soal Ketidakhadiran Denada Saat Pernikahannya

Sabtu, 09 Mei 2026 – 07:07 WIB
Penjelasan Ressa Rossano Soal Ketidakhadiran Denada Saat Pernikahannya - JPNN.COM
Denada dan anaknya, Ressa Rossano. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Anak Denada, Ressa Rossano baru saja menikah dengan perempuan bernama Fita di Banyuwangi, Jawa Timur.

Akan tetapi, Denada dikabarkan tidak hadir saat pernikahan Ressa Rossano dan Fita.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ressa Rossano saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

"Ya (Denada tidak hadir)," kata Ressa Rossano.

Pria berusia 24 tahun itu mengaku sudah memberi tahu soal pernikahannya kepada Denada.

Namun, Denada yang tengah berada di luar negeri tidak bisa menghadiri pernikahan Ressa Rossano dan Fita.

Baca Juga:

"Ibu lagi di Singapura, Ressa (nikah) di Banyuwangi," jelasnya.

Ressa Rossano menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Denada.

Anak Denada, Ressa Rossano baru saja menikah dengan perempuan bernama Fita di Banyuwangi, Jawa Timur. Akan tetapi, Denada dikabarkan...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ressa Rossano  Denada  Anak Denada  Ressa Rizky Rossano 
BERITA RESSA ROSSANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp