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Penjelasan Soal Kerja Sama Davina Karamoy dengan Hanania, Oh Ternyata...

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:20 WIB
Penjelasan Soal Kerja Sama Davina Karamoy dengan Hanania, Oh Ternyata... - JPNN.COM
Davina Karamoy. Foto: Instagram/davinaakaramoy

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Kuasa hukum Davina Karamoy, Yulius Irawansyah mengatakan, kliennya ditanyai sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik.

Dalam kesempatan yang sama, dia lantas menjelaskan awal mula kerja sama antara Davina Karamoy dengan Hanania Group.

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Adapun bintang film Ipar adalah Maut itu dua kali berangkat umrah dengan Hanania Group, yakni pada 2024 dan 2025.

Pada 2024 lalu, Davina Karamoy mendapat tawaran dari pihak Hanania Group. Namun saat itu, belum ada jadwal keberangkatan yang cocok.

"Kami dihubungi oleh pihak Hanania, yaitu saudara Adib, yang mau menawarkan untuk bekerja sama, tetapi untuk tahun 2025 pada saat itu. Tetapi memang klien saya beserta keluarganya punya rencana untuk umrah. Jadi di 2024 itu," ungkap Yulius Irawansyah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

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"Jadi kami tanya slotnya, slotnya tidak ada waktu itu," sambungnya.

Namun beberapa waktu kemudian, Davina Karamoy kembali dihubungi oleh pihak Hanania Group dan ditawari slot untuk keberangkatan perjalanan umrah pada September 2024, melalui kerja sama dengan salah satu program televisi swasta.

Aktris Davina Karamoy telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

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TAGS   davina karamoy  Kasus Davina Karamoy  Hanania  Hanania Group  Kasus Hanania Group 
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