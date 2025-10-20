Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Penjelasan Steffi Zamora Soal Pengin Hijrah

Senin, 20 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Penjelasan Steffi Zamora Soal Pengin Hijrah - JPNN.COM
Aktris Steffi Zamora saat konferensi pers film Pengin Hijrah. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Steffi Zamora terlibat dalam film terbaru yang bertitel Pengin Hijrah.

Dalam film drama romansa religi itu, dia berperan sebagai Alina.

Menurut Steffi Zamora, ini adalah film drama romance dengan latar religi pertamanya.

Baca Juga:

"Perjalanan hijrah Alina di film ini menurutku bisa relate dengan banyak anak muda," kata Steffi Zamora.

Perempuan berusia 24 tahun itu tidak memungkiri bahwa dirinya sempat diliputi ketakutan tentang ekspektasi pada awal menerima proyek Pengin Hijrah.

Akan tetapi, Steffi Zamora akhirnya justru banyak belajar dari karakter Alina yang diperankan.

Baca Juga:

"Perjalanan hijrah itu tidak semenakutkan itu. Hijrah juga bukan berarti berubah dari fisik termasuk pakaiannya saja, melainkan dari dalam kita untuk menjadi lebih baik,” ujar Steffi Zamora.

Film drama romansa religi berjudul Pengin Hijrah akan segera tayang di bioskop Indonesia. Karya persembahan Sinemata Buana Kreasindo itu dibintangi oleh Endy Arfian dan Steffi Zamora.

Aktris Steffi Zamora terlibat dalam film terbaru yang bertitel Pengin Hijrah. Dalam film drama romansa religi itu, dia berperan sebagai Alina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Steffi Zamora  film Pengin Hijrah  Pengin Hijrah  Film Steffi Zamora 
BERITA STEFFI ZAMORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp