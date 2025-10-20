Penjelasan Steffi Zamora Soal Pengin Hijrah

Senin, 20 Oktober 2025 – 10:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Steffi Zamora terlibat dalam film terbaru yang bertitel Pengin Hijrah.

Dalam film drama romansa religi itu, dia berperan sebagai Alina.

Menurut Steffi Zamora, ini adalah film drama romance dengan latar religi pertamanya.

"Perjalanan hijrah Alina di film ini menurutku bisa relate dengan banyak anak muda," kata Steffi Zamora.

Perempuan berusia 24 tahun itu tidak memungkiri bahwa dirinya sempat diliputi ketakutan tentang ekspektasi pada awal menerima proyek Pengin Hijrah.

Akan tetapi, Steffi Zamora akhirnya justru banyak belajar dari karakter Alina yang diperankan.

"Perjalanan hijrah itu tidak semenakutkan itu. Hijrah juga bukan berarti berubah dari fisik termasuk pakaiannya saja, melainkan dari dalam kita untuk menjadi lebih baik,” ujar Steffi Zamora.

Film drama romansa religi berjudul Pengin Hijrah akan segera tayang di bioskop Indonesia. Karya persembahan Sinemata Buana Kreasindo itu dibintangi oleh Endy Arfian dan Steffi Zamora.